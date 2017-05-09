وزير داخلية الإمارات يدشن لعبة “زايد القائد ” الكترونياً

المواطن - متابعات

دشّن الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، اليوم، رسميًا، لعبة الكترونية تحمل اسم” زايد القائد”، وتتضمن رسائل توعوية وجوانب من تاريخ الرئيس الإماراتي الراحل زايد آل نهيان.

يذكر أنّ اللعبة جاءت بمبادرة من المواطن الإماراتي عبيد الصغير القبيسي بالتعاون مع برنامج خليفة لتمكين الطلاب، وتركز في مضمونها على البعد التاريخي لدولة الامارات، وسيرة زايد الوالد، وجهوده في توحيد الإمارات بحسب صحيفة البيان.

وتضم اللعبة عددًا من الفعاليات والأنشطة التي تخدم بناء الدولة أثناء اللعب منها احتفالات اليوم الوطني ودخول عصر البترول وغيرها وتتكون من عدة مراحل؛ تبدأ بمرحلة البناء ثم مشاهدة فيديو حول تقاليد المجتمع الإماراتي بهدف تزويد اللاعب بالمعلومات الأساسية اللازمة له لممارسة هذه اللعبة بشكل صحيح ثم بناء أول مدرسة حديثة في مدينة العين بإشراف مباشر من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، وتصدير أول شحنة نفط خام من الإمارات وكذلك مراحل قيام دولة الاتحادن وغيرها من المراحل الهامة في التاريخ الإماراتي.