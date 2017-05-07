وظائف تعليمية شاغرة للجنسين بفروع المدارس المتقدمة في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المدارس المتقدمة بمنطقة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن حاجتها لمعلمين سعوديين ومعلمات سعوديات، في جميع التخصصات للعام الدراسي 1438/1439هـ، وذلك للعمل في مدارسها بمنطقة الرياض: “الأمجاد الأهلية والعالمية ونيار والمتقدمة الأهلية بالعقيق، والابتكارية بالملك فيصل، والابتكارية بإشبيلية، والتعلم الذكي بالمغرزات، وعلوم الرياض بالصحافة، وعلوم الرياض بالخليج، والمتقدمة العالمية بالخليج، والمتقدمة العالمية بالنرجس، والمتقدمة الأهلية بحي الشهداء، والمطورون بلبن، والتضامن بعليشة، والرائد الأهلية والعالمية بحي الوادي، والجامعة التطبيقية الأهلية بالمؤنسية، والمطورون العالمية بالخرج”.

ودعت الشركة لمن يجد في نفسه الكفاءة تعبئة النموذج وإرسال السيرة الذاتية على الموقع الإلكتروني للشركة:

للرجال: من (هنا).

للنساء: من (هنا).