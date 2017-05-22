وظائف شاغرة في فروع شركة السيف بالرياض وجازان

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير، ودرجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، أو شهادات التقنية، وذلك للعمل بفروع الشركة وبعددٍ من الشركات التابعة في كل من الرياض، وجازان.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف على مسمى:

– أمين المخزن – (الرياض): شهادة الدبلوم في مجال ذات الصلة.

– محاسب أول – (الرياض): درجة البكالوريوس في (المحاسبة، أو المالية).

– مساح كهربائي – (جازان): درجة البكالوريوس في الهندسة، أو شهادات التقنية.

– مساح ميكانيكي – (جازان): درجة البكالوريوس في الهندسة، أو شهادات التقنية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مايو 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل من (هنا )