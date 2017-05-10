وظائف شاغرة للجنسين في شركة نسما القابضة بالرياض وجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية “نسما القابضة”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، لحمَلة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف على مسمى:

1- مدير المشروع – (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.

2- مشرف الموارد البشرية – (للنساء/ الرياض): درجة البكالوريوس في (الموارد البشرية، والإدارة، والهندسة الصناعية).

3- مسؤول إدارة تكنولوجيا المعلومات – (للنساء/ جدة): درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 مايو 2017م؛ ومستمرٌ حتى تاريخ 8/ 7/ 2017م.

وأضافت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يمكن زيارة موقع الشركة، من (هنا).