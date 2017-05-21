وظائف نسائية شاغرة بمدارس العليا الأهلية في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدارس العليا الأهلية بالرياض توفّر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للنساء، وذلك للعمل بمقر المدارس في مدينة الرياض.

وأبرزت المدارس، أنَّ الوظائف وفق التخصصات التالية:

• لغة إنجليزية.

• رياضيات.

• علوم شرعية.

• فيزياء – كيمياء – أحياء.

• إدارة أعمال.

• وظائف قيادية وإدارية.

وأوضحت المدارس، أنَّ شروط التقديم هي:

– مؤهل جامعي.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

– إحضار السيرة الذاتية مطبوعة.

– التقيد بالحضور في الوقت المحدد.

وأشارت إلى أنَّ المقابلات تبدأ من يوم غد الاثنين الموافق 26/ 8/ 1437هـ إلى يوم الخميس الموافق 29/ 8/ 1438هـ، من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بمقر مدارس العليا بحي المرسلات.







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