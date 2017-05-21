وظائف نسائية شاغرة بمدارس العليا الأهلية في الرياض

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت مدارس العليا الأهلية بالرياض توفّر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للنساء، وذلك للعمل بمقر المدارس في مدينة الرياض.
وأبرزت المدارس، أنَّ الوظائف وفق التخصصات التالية:
• لغة إنجليزية.
• رياضيات.
• علوم شرعية.
• فيزياء – كيمياء – أحياء.
• إدارة أعمال.
• وظائف قيادية وإدارية.
وأوضحت المدارس، أنَّ شروط التقديم هي:
– مؤهل جامعي.
– خبرة لا تقل عن سنتين.
– إحضار السيرة الذاتية مطبوعة.
– التقيد بالحضور في الوقت المحدد.
وأشارت إلى أنَّ المقابلات تبدأ من يوم غد الاثنين الموافق 26/ 8/ 1437هـ إلى يوم الخميس الموافق 29/ 8/ 1438هـ، من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بمقر مدارس العليا بحي المرسلات.