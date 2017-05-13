وظائف نسائية شاغرة في مركز سنا الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز سنا الرياض للرعاية النهارية لذوي الاحتياجات الخاصة، عن توفّر وظائف تعليمية وصحية وإدارية شاغرة للنساء، وذلك للعمل بمقر المركز بمدينة الرياض.

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف بمسمى:

– معلمات تربية خاصة: يوضح المسار بالسيرة الذاتية.

– أخصائية تخاطب تخصص علاج علل سمع وبلع.

– أخصائية علاج طبيعي وعلاج وظيفي.

– أمينة ورشة ومعدة وسائل: لديها موهبة فنية أو إبداعية (لا يشترط التخصص).

وأوضح المركز، أنَّ على الراغبات بالتقديم على الوظائف المُعلنة، إرسال السير الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ( daycaresanaa@hotmail.com ) .