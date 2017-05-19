وظيفة شاغرة للمستخدمين بجامعة الملك عبدالعزيز

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة شؤون المجلس العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفة شاغرة على بند المستخدمين بالمرتبة (31) رقمها (50) بمسمى “مراسل”، وترغب الادارة اشغالها بمواطنين سعوديين عن طريقة المسابقة الوظيفية، وسوف يبدأ التقديم عليها اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1438/8/25هـ وحتى تاريخ 1438/8/29هـ، بمقر إدارة شؤون المجلس العلمي، وذلك وفقا للشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3- أن يكون لائقا طبيا.

4- أن لا يكون قد حكم عليه بحد شرعي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

5- أن لا يكون قد فصل تأديبيا من العمل.

6- أن يكون حاصلا عاى الكفاءة المتوسطة كحد أدنى والثانوية العامة كحد أعلى.

7- أن تكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول.