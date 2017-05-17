وعد وزير الصحة يثير شكوك منسوبي الوزارة.. والموظفون: هذا ما نخافه!

المواطن - عبدالعزيز العلي

طالب منسوبو وزارة الصحة وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، بتنفيذ وعده الذي قطعه قبل شهرين بتحسين أوضاع من يحملون شهادات في إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات، وعلم الاجتماع وعلم النفس، وذلك بالنظر في موضوعهم وحله.

وطالب الموظفون بتحسين وضعهم الوظيفي حسب المؤهلات الحاصلين عليها (إدارة خدمات صحية ومستشفيات- علم اجتماع- علم نفس)؛ أسوة بزملائهم السابقين الذين تم تحسين أوضاعهم، مجددين مناشدتهم لوزير الصحة بالنظر في موضوعهم وإنهائه بشكل عاجل.

وأشار الموظفون إلى أن الوزارة طلبت حصر الأسماء في وقت سابق لكافة المؤهلات، ولكن لم يتم في ذلك الحصر أي جديد، مبدين تخوفهم من أن يكون الحصر مجرد مُسكن دون أن يكون هناك علاج ناجح لوضعهم.

وفي ذات السياق، أشارت مصادر مطلعة في تصريحات إلى “المواطن“، إلى أن عملية الحصر شملت كافة الموظفين الحاصلين على مؤهلات لم تحسب لهم في السلم الوظيفي؛ لتكوين قاعدة بيانات ترسم فيها الوزارة سياسة النظر في تحسين أوضاعهم عند وجود شواغر وظيفية.