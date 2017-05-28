وفاة الإعلامية صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمصر

المواطن - القاهرة

توفيت صباح اليوم الأحد، الإعلامية المصرية صفاء حجازي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأقيمت صلاة الجنازة على جثمانها ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

يذكر أن الإعلامية صفاء حجازي، قد مرت بوعكة صحية، تسببت في دخولها أحد المستشفيات، ومكثت بها شهوراً قليلة، لتعود لرئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وما لبثت أن تدهورت الحالة الصحية للإعلامية صفاء حجازي مجدداً وسافرت لتلقي العلاج خارج مصر على نفقة مؤسسة الرئاسة.

ثم عادت صفاء حجازي بعدها إلى أرض الوطن لممارسة عملها مرة أخرى، حتى صعدت الروح لبارئها صباح اليوم.

تولت صفاء حجازي رئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري منذ أبريل 2016 لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب وثاني رئيس للاتحاد خلفاً لعصام الأمير الذي تمت إقالته من المنصب في نفس الشهر.

تخرجت صفاء حجازي من قسم المحاسبة في كلية التجارة من جامعة المنصورة عام 1984، وكانت تُلقب بين العاملين في ماسبيرو بلقب المرأة الحديدية.