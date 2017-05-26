٧ وفيات و٩ إصابات في تصادم جيب وأكسنت وجهًا لوجه على طريق سراة عبيدة – الجوة

المواطن - سعيد آل هطلاء - سراة عبيدة

توفي ٧ أشخاص، مساء اليوم، وأصيب ٩ آخرون بحادث تصادم بين جيب ربع تويوتا ٢٠١٧ وأكسنت، على طريق سراة عبيدة- الجوة قرب قرية آل مانع.

وقد باشرت فرق الدفاع المدني الموقع والهلال الأحمر ودوريات المرور والدوريات الأمنية الحادث، فيما تم نقل الوفيات والمصابين إلى مستشفى سراة عبيدة.

وعلمت “المواطن” أنه تم نقل بعض الحالات لمستشفى عسير.

والجدير بالذكر بأن الخط من ملف صقر بني بشر إلى مركز الفرشة ما زال طريقًا واحدًا وتكثر عليه الحوادث المرورية المميتة بشكل كبير طوال العام ويحتاج إلى ازدواج؛ حيث إنه طريق حيوي وهام ويربط المحافظة بمناطق تهامة .