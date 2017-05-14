14 وظيفة شاغرة للجنسين بالشركة الخليجية للتأمين في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (14) وظيفة إدارية شاغرة للجنسين، لحمَلة الدرجة الجامعية، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف بمسمى:

1- مدير المبيعات الإقليمي المركزي – (الرياض).

2- مدير المبيعات الإقليمي الشرقي – (الخبر).

3- مدير المبيعات الإقليمي الغربي – (جدة).

4- وكيل المبيعات عبر الهاتف – (عدد 6 وظائف للنساء/ جدة).

5- مدير إعادة التأمين – (جدة).

6- مسؤول التأمين على السيارات – (وظيفتين للنساء/ جدة).

7- منسق التدريب – (للنساء/ جدة).

8- مسؤول التوظيف – (جدة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 مايو 2017م؛ ومستمرٌ حتى تاريخ 10/ 7/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا).