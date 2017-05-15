15 وظيفة شاغرة للرجال في وزارة البيئة .. هنا الشروط وطريقة التقديم

المواطن - واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توفر 15 وظيفةً شاغرةً بمسمى مساح على المرتبتين السادسة والخامسة في عدد من مناطق المملكة لشغلها بالنقل أو النقل بالترقية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية المشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية، علي بن أحمد عسيري، أن الوظائف المعلنة تشتمل على (11) وظيفةً على المرتبة السادسة بمسمى مساح، ( 5) وظائف منها في الرياض و(3) وظائف في الجوف ووظيفة في كل من القريات والدوادمي والأفلاج ويشترط على المتقدم عليها أن يكون حاصل على شهادة الكلية التقنية تخصص مساحة أو دبلوم مساحة.

وأضاف أنّ الوظائف تشمل (4) وظائف على المرتبة الخامسة بمسمى مساح، ( 2) منها في الرياض ووظيفة في كل من نجران ووادي الدواسر ويشترط على المتقدم عليها أن يكون حاصلاً على شهادة كلية التقنية تخصص مساحة.

ودعا عسيري الراغبين في التقدم على الوظائف إرسال الطلب والسيرة الذاتية للمتقدم محدد بها جهة الوظيفة التي يرغب النقل لها عبر البريد الإلكتروني للإدارة العامة للموارد البشرية بجهاز الوزارة المركزي ( hr-jobs@mewa.gov.sa ) لافتًا إلى أنّ آخر موعد لاستقبال الطلبات يوم السبت القادم ،ولمن يرغب في الاستفسار يمكنه الاتصال على الهاتف ( 0114172000) تحويله ( 5129) .