5 أدلة تكشف كذب الجزيرة حول اختراق وكالة الأنباء القطرية بعد تصريحات أمير قطر الغريبة

المواطن - الرياض

كعادتها دائمًا تغرد قطر خارج سرب الإجماع العربي، لكنها هذه المرة حاولت النيل من التحالف الاستراتيجي العربي الإسلامي الأميركي الذي أخذته الرياض على عاتقها ونجحت في تحقيقه بشكل أصاب الحاقدين بالذهول والصدمة.

تصريحات أمير قطر والتي حاولت الجزيرة نفيها والدفاع عنها، ربما لا تكون بعيدة عن الخط السياسي الذي تنتهجه قطر منذ سنوات والذي يتسم بالتذبذب والمراهقة والتحول من النقيض إلى النقيض خاصة بعد أن فتحت ذراعيها للجماعات الإرهابية وفلول الإخوان المسلمين.

قناة الجزيرة الذراع الإعلامية للحكومة القطرية حاولت الدفع بأن جهة غير معلومة اخترقت موقع وكالة الأنباء القطرية، إلا أن نشر تصريحات الأمير على أكثر من منصة من منصات التواصل الاجتماعي التابعة للوكالة ينفي شبهة اختراق الموقع، كما أن النفي الرسمي لا يرقى لمستوى الأزمة التي تسبب بها.

والمدقق في الأمر يجد العديد من الدلائل التي تؤكد كذب الجزيرة حول رواية اختراق وكالة الأنباء القطرية منها:

قام التلفزيون القطري بعرض تصريحات أمير قطر على الشريط الإخباري قبل ساعات من ادعاء الجزيرة خبر اختراق وكالة الأنباء القطرية.

وكالة الأنباء القطرية نشرت تصريحات أمير قطر على حسابها في انستغرام باللغة العربية، وحساب “انستغرام” تابع لموقع “فيسبوك” ولا يمكن اختراقه بسهولة.

نشرت وكالة الأنباء القطرية تصريحات أمير قطر عبر حسابها على “انستغرام” باللغة الإنجليزية عند الفجر.

قام حساب وكالة الأنباء القطرية على انستغرام بالإنجليزية بنشر الخبر، بعدها تم حذف الحساب بالكامل.

وكالة الأنباء القطرية نشرت تصريحات أمير قطر بحسابها على غوغل بلس، والذي يصعب اختراقه، وتفخر شركة غوغل دائماً بذلك.