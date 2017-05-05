5 شروط.. وظائف شاغرة على بند 105 بمحميات هيئة الحياة الفطرية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية عن طرح وظائف على بند (105) وفق سلم الجوالين على نظام العمل في المحميات التابعة لها، ويشترط على المتقدم الحصول على الحد الأدنى من المؤهلات والخبرات، وتوفر الشروط التالية:

1. لا يقل عمر المتقدم عن (20) عاما.

2. شهادة الثانوية العامة.

3. رخصة قيادة سارية المفعول.

4. شهادة الكفاءة المتوسطة + خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الأمن والسلامة.

5. تقدم الملفات إلى قسم قوة الحماية بإدارة المراقبة بالهيئة.

وأوضحت الهيئة، أنه سوف يكون استقبال الطلبات في المبنى الرئيسي للهيئة (الدور الأرضي – قاعة التدريب)، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 1438/8/11هـ وحتى يوم الأربعاء الموافق 1438/8/14هـ، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1:30 مساءا.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :