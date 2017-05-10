62 وظيفة شاغرة بشركة ساماكو للسيارات في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ساماكو للسيارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (62) وظيفة شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، وشهادة الثانوية العامة، وذلك للعمل في كل من الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف بمسمى:

1- محاسب – (عدد 4 وظائف / جدة): درجة البكالوريوس في (المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذات الصلة.

2- محاسب – (عدد 5 وظائف / الرياض): درجة البكالوريوس في (المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذات الصلة.

3- محاسب – (وظيفتين/ الشرقية): درجة البكالوريوس في (المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذات الصلة.

4- مدير المحاسبة – (جدة): درجة البكالوريوس في (المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذات الصلة.

5- كاشير – (الرياض): شهادة الثانوية العامة، أو دبلوم في أي مجال ذات الصلة.

6- كاشير – (الشرقية): شهادة الثانوية العامة، أو دبلوم في أي مجال ذات الصلة.

7- أخصائي التعويضات والمزايا – (جدة): درجة البكالوريوس في (إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذات الصلة.

8- سائق – (عدد 7 وظائف/ جدة).

9- مدير التدقيق الداخلي – (جدة): الدرجة الجامعية في تخصص ذي صلة.

10- مراجع داخلي – (جدة): درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، المحاسبة)، أو أي مجال ذات الصلة.

11- تنفيذي التسويق – (جدة): درجة البكالوريوس، أو شهادة دبلوم في (إدارة الأعمال، والتسويق).

12- بائع قطع غيار – (عدد 10 وظائف/ جدة): شهادة الثانوية العامة، أو دبلوم في (إدارة الأعمال، والتسويق)، أو أي مجال ذات الصلة.

13- بائع قطع غيار – (عدد 5 وظائف/ الشرقية): شهادة الثانوية العامة، أو دبلوم في (إدارة الأعمال، والتسويق)، أو أي مجال ذات الصلة.

14- بائع قطع غيار – (عدد 11 وظيفة/ الرياض): شهادة الثانوية العامة، أو دبلوم في (إدارة الأعمال، والتسويق)، أو أي مجال ذات الصلة.

15- سائق – (عدد 8 وظائف/ الرياض).

16- سائق – (عدد 3 وظائف/ الشرقية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 8 مايو 2017م، ومستمر حتى يوم 7/ 7/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا).