8 حالات مصابة بسرطان الثدي في حملة “طمنينا.. عنك” بالرياض

المواطن - الرياض

اختتمت وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع البرنامج الوطني بوزارة الصحة، فعاليات الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي “طمنينا.. عنك”.

وانطلقت الحملة قبل 6 أشهر، وقدم خلالها العديد من الاستشارات والفحص السريري للمراجعات.

وأوضحت مديرة الوحدة نوف الخريجي أنّ الحملة التي أشرف عليها فريق متكامل من الكادر النسائي المختص قد استفادت منها أكثر من 1646 سيدة جرى فحصهن داخل العيادة المتنقلة، واكتشاف 8 حالات مصابة بسرطان الثدي في مراحله المبكرة تم تحويلهن للعلاج بمدينة الملك فهد الطبية.

وأشارت الخريجي إلى أن فعاليات الحملة احتوت بالإضافة إلى الفحص السريري على كتيبات تعريفية ومنشورات إرشادية عن أعراض المرض وسبل الوقاية منه وعوامل الخطورة في مراحل تطوره، إضافةً إلى ركن يشرح للمراجعات كيفية إجراء الفحص الذاتي والدوري للثدي وسجل خاص بالإحصائيات.

وضمت أيضًا بعض الجوائز والمكافآت التشجيعية والتي تهدف في مجملها إلى تثقيف المراجعات وتوعيتهن بسرطان الثدي، وبأهمية الكشف المبكر عنه ودور ذلك في علاجه والحد من خطورته وانتشاره.

وشددت على أن الحملة تأتي ضمن الشراكات المجتمعية التي يحرص فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض على إقامتها للمساهمة في رفع مستوى الوعي الصحي لمختلف شرائح المجتمع بما فيها السيدات.



