أبناء مركز الموسم يشاركون أبطال الحد وجبة الإفطار في آخر نقطة حدودية

المواطن - عمر عريبي - تصوير علي عريبي - جازان:

من أقصى نقطة حدودية في منطقة جازان، أقام أهالي مركز الموسم الحدودي حفل إفطار كبيراً للأبطال المرابطين على الحدود حضره عدد كبير من أبطال القوات السعودية وأشقائهم من القوات السودانية واليمنية نظير ما قدموه ويقدمونه من بطولات دفاعًا عن حدود المملكة ونصرة الأشقاء في اليمن.

وقد رحب الأهالي بالحضور من قيادات عسكرية سعودية وإماراتية وبحرينية ويمنية وسودانية.

وعبر أبناء مركز الموسم عن فرحتهم الغامرة في هذا اليوم وهم يستقبلون أبطال الحد الجنوبي من رجال الجيش على مائدة الإفطار والذي أقامه أبناء الموسم تكريمًا لهؤلاء الأكارم حماة العقيدة والوطن.

وفِي موقع آخر في مدينة الموسم شارك مدير عام الشؤون الصحية بجازان الدكتور عائض الشهراني الإفطار مع أبطال الصحة في مستشفى الموسم العام ضم جميع مستشفيات الحدود بالمنطقة وإخوانهم المنتدبين من مستشفيات المملكة. وعبر الدكتور الشهراني عن سعادته بمشاركة الأبطال والإفطار معهم في ثغر من ثغور المنطقة

الحدودية للرفع من معنوياتهم وتقديم الدعم لهم متمنيًا التوفيق للجميع.