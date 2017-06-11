أنباء سارة لجماهير النصر!

المواطن ـ محمد سلام

كشف الإعلامي المقرب من الشأن النصراوي، أحمد الجدي، أن الأيام المقبلة ستشهد رفع إيقاف من نادي النصر من تسجيل اللاعبين المحليين والأجانب، وذلك على خلفية قضية اللاعب عوض خميس.

وقال الجدي من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “بإذن الله سيتم رفع إيقاف منع التسجيل عن النصر قريبًا.. وسيتمكن الفريق من تسجيل محترفين أجانب ومحليين”.

وفي سياق آخر، أعلن الجدي أن المدرب الفرنسي بول لوجوين وصل اليوم السبت إلى الرياض قادمًا من مصر، وسيجري في الساعات المقبلة اجتماعات مع إدارة النصر قبل الإعلان الرسمي عن توليه الإشراف على الفريق النصراوي بداية من الموسم المقبل.