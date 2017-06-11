إصدار مستخلصات مقاولي أمانة جازان إلكترونيًّا

المواطن - علي شيبان - جازان

بدأت أمانة منطقة جازان في اعتماد تقديم خدمة إصدار المستخلصات المالية إلكترونيًّا؛ من أجل ضبط الاتصال وتبادل المعلومات بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانة.

وأوضح أمين منطقة جازان، محمد بن حمود الشايع، أمس السبت، أن أمانة المنطقة والبلديات المرتبطة بها بدأت الأيام الماضية في اعتماد تقديم خدمة إصدار المستخلصات إلكترونيًّا عبر نظام “مسار المقاولين”.

وبيّن الشايع أن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية لمواكبة رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال هذا البرنامج الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير عمل المقاولين من حيث آلية العمل ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج وتوفير الجهد والوقت المستغرق لإكمال إجراءات العمل إلكترونيًّا.

ومن جانبه، أوضح مدير إدارة تقنية المعلومات بالأمانة، المهندس عبدالرحمن ساحلي، بأن أمانة منطقة جازان بدأت بتنفيذ ورش عمل لتفعيل ذلك البرنامج في جميع البلديات المرتبطة بها.

وأشار الساحلي إلى أن ورش العمل جاري تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية حيث ستشمل المرحلة الأولى تدريب مديري تقنية المعلومات للإشراف العام على البرنامج، والمرحلة الثانية ستكون لمشرفي المشاريع في الأمانة والبلديات للموافقة والاعتماد، أما المرحلة الثالثة ستخصص للمقاولين لتدريبهم على طريقة تقديمهم جدول الكميات وطباعة المستخلصات.

وتابع الساحلي، أن البرنامج من المرجح إطلاقه بشكل فعلي في ٨ من شهر شوال المقبل.