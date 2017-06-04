إعلان أسماء المقبولين مبدئيًا على وظائف كلية نايف للأمن الوطني

أعلنت كلية نايف للأمن الوطني نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالدورة التأهيلية للعام 1438هـ، والتي ستعقد في مراكز التدريب الوطني للكلية، وفق التعليمات الآتية:
1- على الطالب الالتزام بالمواعيد والمواقع المحددة له مصطحباً بطاقة الهوية الوطنية في كافة مراجعاته.
2- يلزم الطالب إحضار الوثائق التالية:
– صورتان مصدقتان من شهادة الثانوية العامة.
– صورة من شهادة حسن السيرة والسلوك.
– صورة من شهادة المرحلة الابتدائية.
– صورة من شهادة المرحلة المتوسطة.
– نتيجة اختبار القدرات.
– صورتان من الهوية الوطنية للطالب.
– صورة كارت العائلة لوالد الطالب .
– صورة كارت العائلة للطالب (إذا كان متزوجاً).
– صور المؤهلات الإضافية من الأساس للمطابقة.
– عدد ( 8) صور شمسية ملونة مقاس ( 4 × 6 ) مكشوف الرأس.
– صورة الهوية الوطنية للأم في حال لم تكن مضافة في كارت عائلة الوالد أو أي إثبات للأم.
(تثبت جميع الأوراق بملف علاقي).
3- الحضور بالزي الرياضي (قميص أبيض، بنطلون أزرق،حذاء رياضي).
ملاحظات:
1- في حالة تأخر أو غياب الطالب عن المراجعة في الوقت المحدد سيفقد حقه في استكمال إجراءات القبول والتسجيل علماً بأن قبول الطالب المبدئي لا يعني قبوله نهائياً.
2- يمنع دخول الجوالات لمقر المركز المحدد لإجراءات القبول.
3- يمنع اصطحاب المرافقين (أياً كانت صلة القرابة) إلى داخل المركز.
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