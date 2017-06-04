إعلان أسماء المقبولين مبدئيًا على وظائف كلية نايف للأمن الوطني

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت كلية نايف للأمن الوطني نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالدورة التأهيلية للعام 1438هـ، والتي ستعقد في مراكز التدريب الوطني للكلية، وفق التعليمات الآتية:

1- على الطالب الالتزام بالمواعيد والمواقع المحددة له مصطحباً بطاقة الهوية الوطنية في كافة مراجعاته.

2- يلزم الطالب إحضار الوثائق التالية:

– صورتان مصدقتان من شهادة الثانوية العامة.

– صورة من شهادة حسن السيرة والسلوك.

– صورة من شهادة المرحلة الابتدائية.

– صورة من شهادة المرحلة المتوسطة.

– نتيجة اختبار القدرات.

– صورتان من الهوية الوطنية للطالب.

– صورة كارت العائلة لوالد الطالب .

– صورة كارت العائلة للطالب (إذا كان متزوجاً).

– صور المؤهلات الإضافية من الأساس للمطابقة.

– عدد ( 8) صور شمسية ملونة مقاس ( 4 × 6 ) مكشوف الرأس.

– صورة الهوية الوطنية للأم في حال لم تكن مضافة في كارت عائلة الوالد أو أي إثبات للأم.

(تثبت جميع الأوراق بملف علاقي).

3- الحضور بالزي الرياضي (قميص أبيض، بنطلون أزرق،حذاء رياضي).

ملاحظات:

1- في حالة تأخر أو غياب الطالب عن المراجعة في الوقت المحدد سيفقد حقه في استكمال إجراءات القبول والتسجيل علماً بأن قبول الطالب المبدئي لا يعني قبوله نهائياً.

2- يمنع دخول الجوالات لمقر المركز المحدد لإجراءات القبول.

3- يمنع اصطحاب المرافقين (أياً كانت صلة القرابة) إلى داخل المركز.

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