إيداع 65 مليون ريال مكافآت الطلاب في تعليم جازان

المواطن- نايف عقيلي- جازان

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة خدمات الطلاب، صباح اليوم، 65 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات وأولياء الأمور البنكية عبر نظام التحويل السريع شملت مكافآت 7 أشهر ونصف الشهر.

وأوضح الناطق الإعلامي المكلف للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان سلطان الفيفي لـ”المواطن” أن إدارة خدمات الطلاب بتعليم جازان أنهت اليوم إيداع مكافآت الطلاب والطالبات المستفيدين على حساباتهم وحسابات أولياء أمورهم، مبينًا أن مجموع ما تم إيداعه بلغ 65 مليون ريال تشمل 7 شهور ونصف الشهر.

موضحا أن تعليم جازان حرص في إنهاء إجراءات صرف المكافآت حتى يستفيد منها الطلاب في أيام شهر رمضان المتبقية وعيد الفطر المبارك.