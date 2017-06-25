استدعاء إيفانكا ترامب للمحكمة بسبب حذائها المقلد

المواطن - وكالات

استدعت قاضية أميركية، إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشارة البيت الأبيض للإدلاء بإفادة لها أمام المحكمة وألزمتها بالحضور.

ورغم اعتراض الرئيس الأميركي أمام القاضية بأن مهام عمل ابنته لا تسمح لها بالمثول أمام المحكمة في الوقت الراهن، إلا أن القاضية أصرت على حضور إيفانكا بحد أقصى أكتوبر المقبل.

تعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي، حين قدمت علامة ” أكوازورا” الفاخرة شكوى فيدرالية ضد إيفانكا لاتهامها بتقليد أحد أشهر صنادلها المعروف باسم “وايلد ثينغ” بصورة شبه تامة.

وجاء في الشكوى أن صندل “هيتي” من إنتاج إيفانكا يقلد تفاصيل وايلد ثينغ تقريبا وصولا حتى إلى مجموعة ألوانه.

وتطالب الشركة الإيطالية بحظر بيع “هيتي” وتوزيعها، وبدفع عطل وضرر بقيمة غير محددة.

وتوضح الشكوى التي قدمت في يونيو 2016 أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن أنها “ليست أول مرة يقلد المتهمون أكوازورا” مشيرة إلى أن علامة الأحذية الإيطالية التي أنشئت في فلورنسا عام 2011 سبق أن اشتكت لهم بشأن تقليد موديلين آخرين توقفت إيفانكا لاحقًا عن بيع واحد منهما.