استشهاد الرائد طارق العلاقي وإصابة رجلي أمن في المسورة بعد تعرضهم لعبوة ناسفة

المواطن - واس

استشهد مساء أمس الأحد الرائد طارق بن عبداللطيف العلاقي، وأصيب رجلي أمن، بعد تعرضهم لمقذوف متفجر – عبوة ناسفة – في حي المسورة بمحافظة القطيف.

وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أنه عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء الأحد وأثناء قيام دورية أمن بتنفيذ مهامها لحفظ النظام بحي المسورة بمحافظة القطيف تعرضت لمقذوف متفجر (عبوة ناسفة) مما نتج عنه استشهاد الرائد طارق بن عبد اللطيف العلاقي تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء وإصابة رجلي أمن ، وحالتهما الصحية مستقرة.

وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.