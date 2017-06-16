الأحوال المدنية توجّه عربتها المتنقلة لخدمة مواطنات المجاردة في هذا التاريخ

المواطن ـ عسير:

تبدأ الأحوال المدنية، الأحد الموافق 23/9/1438هـ، في استقبال طلبات المواطنات بمكتب الأحوال المدنية في المجاردة بمحافظة عسير، للاستفادة من خدمات العربة المتنقلة المجهزة بأحدث وسائل التقنية الحديثة، وذلك حتى يوم الخميس 26/10/1438هـ.



وأكّد مدير عام إدارة الخدمات المتنقلة عبدالعزيز بن محمد الناصر أنَّ “العربة المتنقلة تقدم خدمات إصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافةً إلى طباعة شريحة البيانات (البرنت)، وتسجيل واقعة الطلاق وتعديل المهنة”.



وأضاف “الوحدات المتنقلة قدمت خدماتها في العشرات من المحافظات والقرى والقطاعات الحكومية والخاصة، عبر الزيارات التي ستستمر حسب الخطة المعدة”.



يذكر أنَّ الوحدة المتنقلة كانت قد وجدت خلال الفترة القريبة الماضية في محافظات رنية وبيشة ومحايل عسير.