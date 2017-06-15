التأمينات الاجتماعية تفتح باب التقديم ببرنامج النخبة للجنسين

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني، عن فتح باب التقديم على برنامج النخبة لحمَلة البكالوريوس (الرجال، والنساء)، والذي يهدف إلى تسريع عملية بناء الكفاءات واختصار المرحلة التقليدية المتعارف عليها، ضمن دورة اكتساب الخبرات العملية بحيث يتم رفد المؤسسة بالموظفين المؤهلين والقادرين على القيام بالأعمال المنوطة بهم على أكمل وجه، وبالإضافة إلى ذلك فإن البرنامج سيقوم بتدريب وتطوير المتأهلين المناسبين لزيادة قدراتهم وتزويدهم بمعرفة متقدمة حول كيفية عمل جميع الإدارات في المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة، أن شروط البرنامج هي:

1- أن يكون حاصلًا على مؤهل البكالوريوس من: (الجامعات المحلية السعودية، والجامعات الخارجية المعتمدة لدى وزارة التعليم في الولايات المتحدة الأميركية أو كندا).

2- أن يكون المتقدم/ المتقدمة من حديثي التخرج لذات السنة.

3- ألا يقل المعدل الأكاديمي عن التالي:

أ. 3 من 4 (من الجامعات التي يكون معدلها من 4).

ب. 4 من 5 (من الجامعات التي يكون معدلها من 5).

4- ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عامًا.

5- إجادة اللغة الإنجليزية.

6- التقديم مفتوح للرجال والنساء.

7- أن يكون المتقدم/ المتقدمة من حاملي أحد التخصصات التالية: “علوم حاسب آلي، وهندسة حاسب آلي، وهندسة برمجيات، والمحاسبة، والمالية، والرياضيات، ودراسات أكتوارية، وإدارة أعمال”.

ودعت المؤسسة الراغبين والراغبات بالتقديم على البرنامج ممن تنطبق عليهم هذه الشروط، التقدم وتعبئة البيانات كاملة في موعد أقصاه يوم الخميس 3/ 12/ 1438هـ الموافق 24/ 08/ 2017م، ولن ينظر لأي طلبات تقديم ترد بعد هذا التاريخ، علمًا بأن انطباق الشروط لا يعني القبول، وإنما سيخضع المرشحون لاختبارات ومفاضلة من قبل مختصي البرنامج.

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