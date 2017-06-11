الجوازات: تمديد “هوية زائر” للأشقاء اليمنيين 6 أشهر

المواطن - واس

أعلنت المديرية العامة للجوازات البدء في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – بالتمديد 6 أشهر أخرى لحاملي ” هوية زائر ” الممنوحة للأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة، ابتداءً من تاريخ انتهاء صلاحيتها والمحددة بتاريخ 20 /9 / 1438هـ، وذلك استمراراً لإنفاذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع الإخوة الأشقاء من أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة “حاملي هوية زائر”.

وأكملت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية جميع الاستعدادات اللازمة لإنفاذ ما قضى به الأمر السامي ابتداءً من يوم الخميس 13 /9 /1438هـ وحتى نهاية يوم الأحد 23 /9 / 1438هـ وذلك امتداداً للدعم المستمر والمواقف الأخوية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشعب اليمني الشقيق.

وأوضحت مديرية الجوازات للمستفيدين من الأمر , أنه سيتم توحيد تاريخ انتهاء صلاحية تأشيرة الزيارة الاستثنائية الممنوحة سابقاً للإخوة الأشقاء اليمنيين إلى تاريخ 20 /9 / 1438هـ، كما سيتم تمديد هوية زائر آلياً بالنظام لمدة 6 أشهر بعد سداد الرسوم المقررة نظاماً خلال الفترة من تاريخ 13 /9 /1438هـ ، إلى 23 /9 /1438هـ واستلام الهوية عن طريق خدمة البريد “واصل”.

وأبانت أنه لتنفيذ عملية تمديد ” هوية زائر ” يجب على الزائر سداد رسم تمديد ” هوية زائر ” ومقداره 100 ريال عبر أحـد القنوات البنكية لنظام سداد للمدفوعات الحكومية خلال الفترة من تاريخ 13 / 9 / 1438هـ إلى نهاية يوم 23 / 9 / 1438هـ، حتى لا تطبق بحقهم غرامة التأخير عن تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية، وسيتم التمديد آلياً لكل من سدد الرسوم خلال الفترة المحددة وحتى تاريخ 23 /9 / 1438هـ.

وأضافت أنه سيتم إرسال رسالة نصية لهاتف المستضيف المسجل في “أبشر”، عند إتاحة طلب توصيل الهوية، حيث يمكن له بعد ذلك طلب التوصيل من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر” باختيار أيقونة “توصيل الوثائق” ومنها “هوية زائر” بعد طلب التوصيل سيتم بشكل آلي إرسال رسالة للمستضيف على هاتف الجوال الخاص به والمسجل رسمياً في “أبشر” التي تتضمن طلب تسديد رسوم توصيل “هوية زائر”، وذلك من قبل البريد السعودي، وبعد سداد رسوم التوصيل عن طريق القنوات البنكية لنظام سداد سيتم طباعة “هوية زائر” وتسليمها للمستضيف عن طريق خدمة “واصل” البريد السعودي خلال أسبوعين من تاريخ سداد رسوم التوصيل.

وأشارت الجوازات إلى أن المستضيف الذي لم يقم بتسجيل عنوانه الوطني في البريد السعودي “واصل” يتوجب عليه تسجيل عنوانه الوطني من خلال الموقع الإلكتروني للبريد السعودي، ومن ثم طلب توصيل الهوية بعد إتاحتها للتوصيل من خلال “أبشر”.

وأكدت مديرية الجوازات أنه من يتأخر عن سداد رسم تمديد “هوية زائر” بعد تاريخ 23 / 9 / 1438هـ ولم يتم تمديد “هوية زائر” له لأي سبب فيجب على المستضيف الدخول عبر حسابه الشخصي عن طريق الخدمات الإلكترونية “أبشر” وطلب تمديد “هوية زائر” بعد سداد الرسوم مع الغرامة، ومن ثم إكمال الإجراء فيما يخص استلام الهوية عن طريق البريد السعودي “واصل” بعد استلامه رسالة نصية تفيد بإتاحة الهوية للتوصيل.

وبينت أنه يلزم للمستضيف التسجيل والتفعيل في الخدمات الإلكترونية “أبشر” في موقع وزارة الداخلية (هنا)، علماً بأن التسجيل والتفعيل في “أبشر” مجاني، كما يلزم للمستضيف الاشتراك في خدمة “واصل أفراد” عن طريق البريد السعودي، علماً بأن الاشتراك في خدمة ” واصل ” مجاني أيضاً، وذلك للاستفادة من خدمة “توصيل الوثائق” من خلال الدخول في حسابه في الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”، منوهة إلى أن الزائر الذي يتعذر عليه معرفة المستضيف أو تعذر عليه التواصل مع المستضيف لأي سبب بإمكانه تغيير المستضيف، وذلك بمراجعة أقرب مركز لتصحيح الأوضاع المنتشرة في جميع مناطق المملكة وبرفقته المستضيف الجديد وإنهاء إجراءات تغيير المستضيف وحينها يتم استكمال إجراءات تمديد ” هوية زائر ” آلياً حسب الخطوات الموضحة أعلاه.

وأِشارت إلى أنه في حال كان المستضيف شركة أو مؤسسة يبدأ سجلها في الحاسب الآلي بالرقم 700 ولا يخدمها نظام ” أبشر ” فيجب على صاحب المنشأة أو من يفوضه مراجعة مراكز التصحيح بعد سداد رسم التمديد 100 ريال، خلال الفترة المحددة من 13 / 9 / 1438هـ إلى نهاية يوم 23 /9 /1438هـ لتمديد “هوية زائر” وطباعتها واستلامها.

ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المستضيفين لحاملي ” هوية زائر ” غير المسجلين في ” أبشر ” إلى سرعة المبادرة بالتسجيل والتفعيل عن طريق موقع وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية ” أبشر ” للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة لهم حتى يتمكنوا من طباعة ” هوية زائر ” إلكترونياً وتنفيذ طلب استلامها عن طريق البريد السعودي “واصل”، علماً بأنه لن يتم استقبال طلبات التمديد والطباعة لهوية زائر بالمراجعة التقليدية لإدارات الجوازات , مشيرة إلى أنه للرد على جميع الاستفسارات والتواصل مع المستفيدين خصصت المديرية العامة للجوازات البريد الإلكتروني: 992@gdp.gov.sa .