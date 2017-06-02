الحياة الفطرية تكشف حقيقة مقطع النمور العربية والإبل

المواطن ـ الرياض:

كشف المتحدث باسم هيئة حماية الحياة الفطرية أحمد البوق، أن المقطع المتداول والذي يظهر به جمل وحيوانات الفهود، إما أن يكون ذلك خارج المملكة أو أنّه داخل حيازة خاصة.

وأشار البوق، في تصريح صحافي، إلى أنَّ “اللقطة لفهود وليست للنمر العربي، وقد وصلتني من مصادر مختلفة، وهي على الأرجح في حيازة على الرغم من، أو خارج المملكة”، مبيّنًا أنّه “يدل على ذلك تآلف الجمل معها، وحذرها في ورود الماء، الذي هو عبارة عن حوض لسقيا الماشية”.

يذكر أنَّ المقطع المتداول، زعم مشاركوه أنّه تم رصده من قبل الكاميرات الحرارية بجبال الكر بالطائف، بينما أشار آخرون إلى أنه في جبال منطقة حائل.

ويرصد المقطع ورود جمل للشرب من حوض ماء ويظهر في المشهد ٢ من حيوانات الفهد.

وتوجد النمور العربية بوادي نعمان والمناطق الجبلية شاهقة الارتفاع شديدة الوعورة.

وكانت الحياة الفطرية بالطائف، قامت برحلات استكشافية عدة في تلك المنطقة، بغية معرفة عدد النمور بها وسبل الحفاظ عليها من الانقراض.