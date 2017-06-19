الزعاق يوضح لـ”المواطن” حقيقة فيديو يرصد وصول الحرارة لـ 70 درجة بالرياض

المواطن - شريف النشمي

علق الدكتور خالد الزعاق، الخبير في الطقس وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، على مقطع فيديو متداول يرصد درجات الحرارة في الرياض 55 درجة في الظل وفي الشمس قرابة 70 درجة حسبما نقله أحد الأشخاص باستخدام أحد الأجهزة لرصد الحرارة.

وقال الزعاق لـ”المواطن“: “إن جميع الأجهزة الحرارية المتاحة في الأسواق أجهزة تقريبية وليست تحقيقية”.

وأضاف الزعاق: إن درجة الحرارة لا بد أن تخضع لمعايير عالمية حتى لا يتدخل أي عنصر في زيادة أو نقصان هذه الدرجة.

وأوضح أن المعايير العالمية تتمثل في أن يكون مقياس درجة الحرارة طبيعياً ويستخدم الزئبق، ويوضع داخل صندوق مفتوح من جميع الجهات وأن يكون مصنوعاً من الخشب، ويرتفع عن الأرض متراً وهذه الأرض لازم تكون مزروعة بالحشائش، وبعيدة عن المساكن”.

وختم الزعاق تصريحه لـ”المواطن” قائلاً: “إذا حصلت هذه الدرجة فهذا هو المقياس العالمي، أما غير ذلك من المقاييس كمقاييس السيارات أو الأجهزة التي تُستخدم للاستهلاك البشري فقط كأجهزة الليزر وما شابه فهي أجهزة غير دقيقة لا تفي بالغرض”.