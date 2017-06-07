العقاري : من أعطوا مهلة عبر النظام القديم مهلتهم مستمرة ولكن عبر التمويل المدعوم

المواطن - شريف النشمي - الرياض

أكد صندوق التنمية العقارية أن المواطنين الذين أعطوا مهلة على النظام القديم حتى عام 1439 هـ مهلتهم مستمرة ولكن سيتم إقراضهم عبر برنامج التمويل المدعوم وليس عبر النظام القديم.

وقال الصندوق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ردًّا على تساؤل أحد المواطنين عن مصير من صدرت لهم قروض وتم منحهم مهلة وبعضهم رفع أوراقه، فهل سيتم تحويلهم على القروض البنكية أو يصرف لهم عن طريق الصندوق العقاري: من أعطوا مهلة على النظام القديم مهلتهم لا تزال مستمرة لكن على نظام ⁧‫التمويل المدعوم‬⁩، والموافقة سارية المفعول حتى تاريخ شوال 1439هـ.

وأضاف الصندوق أنه بالنسبة لمن قدموا أوراقهم للجنة قبل صدور النظام الجديد لا تزال معاملاتهم قيد الدراسة.

وجاء تأكيد العقاري ليبدد أحلام مئات المواطنين الذين نزلت لهم موافقات عبر النظام القديم ثم أمهلوا حتى عام 1439 هـ للحصول على قروضهم من خلال نظام الإقراض العقاري القديم.