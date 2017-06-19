العمل تعدل آلية صرف المساعدات المقطوعة وفق أولوية التقديم

المواطن - شريف النشمي - الرياض

عدلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية آلية صرف المساعدات المقطوعة لمستفيدي الضمان لتكون حسب تاريخ التقديم، موضحةً أنه لا يوجد وقت محدد لصرف المساعدات المقطوعة يمكن للمستفيد من خلاله معرفة تاريخ الإيداع.

وأكد عدد من المستفيدين الذين تم إيداع المساعدات المقطوعة لهم أمس أنهم قدموا عليها عام 1436هـ، فيما أكد البعض أنهم تقدموا بطلب المساعدة المقطوعة قبل هذا التاريخ ليظهر ذلك مدى تراكم طلبات المساعدات المقطوعة والتي تضع الوزارة أمام تحدٍ كبير لتقليص قوائم الانتظار.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أودعت اليوم (الإثنين)، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة كدفعة ثانية خلال شهر رمضان المبارك لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأبان وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 480.919.980 ريالاً، مضيفًا أن عدد المستفيدين والمستفيدات الذين تم إيداع مبلغ الدعم المالي لهم لبرنامج المساعدات المقطوعة تجاوز 41 ألف مستفيد ومستفيدة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف.

وأوضح الدكتور الشافي، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تودع مبلغ المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخول المحدودة، ومعظمهم من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي.