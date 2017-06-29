المالك عن حسين عبدالغني: القائد الذهبي وروح النصر

المواطن ـ محمد سلام



قدم عضو شرف نادي النصر، سلمان المالك، شكره إلى اللاعب حسين عبدالغني، على الفترة التي قضاها مع العالمي خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنه كان القائد الذهبي وروح الفريق من أجل العودة إلى البطولات.

وقال المالك في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “شكراً من القلب للقائد الذهبي وروح النصر خلال مرحلة العوده للبطولات.. شكراً حسين عبدالغني على كل ما قدمته للمنتخب ونادي النصر”.

وكان نادي النصر قد أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” توقيع مخالصة رسمية مع قائد الفريق حسين عبدالغني، بعد 8 سنوات قضاها اللاعب مع العالمي، وتمنت إدارة النصر للاعب كل التوفيق خلال مسيرته المقبلة.

ونشر حساب النصر الرسمي تغريدات جاء نصها: “وقعت إدارة نادي النصر مخالصة مالية نهائية مع الكابتن حسين عبدالغني مثمنين جهوده التي بذلها مع النادي ، ومتمنين له التوفيق”، وأضاف: “ثمان سنوات ، كنت قائداً لفريقك شكراً على وفائك ، وشكراً على إخلاصك للنصر”.

وقال حسين عبدالغني عقب توقيع المخالصة: “شكرا رجال النادي الأوفياء على دعمهم وزملائي اللاعبين على مساندتهم وللجمهور أقول عهدتكم أوفياء فكونوا مع النصر دائما”.