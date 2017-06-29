بأمر المرور .. هذه الأشياء غير مصرح بوضعها في المركبات

المواطن ـ الرياض:

أكّدت الإدارة العامة للمرور السعودي، عدم التصريح بتثبيت أي أجهزة أو شعارات أو ملصقات على المركبات.

وشدّدت الإدارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، على أنَّ “وضع وتثبيت أيً من الأشياء المذكورة في المركبة يعرض صاحبها للمخالفة المرورية”.

يذكر أنَّ الشباب يميلون إلى تزيين مركباتهم بالصور، وتلوينها في بعض الأحيان، لاسيما أثناء الاحتفالات باليوم الوطني، والأعياد والمناسبات العامة والخاصة.

ويجدّد المرور السعودي تنبيهه للمواطنين والمقيمين، حرصًا على سلامتهم بالدرجة الأولى، وبغية التصدي لأية محاولات تسعى لزعزعة الامن في المملكة.