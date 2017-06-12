بالصور.. الجهات المعنية تستنفر طاقاتها لإنارة واجهة عسير الساحلية المظلمة

المواطن - حسان الصالحي - ساحل عسير

استنفرت الجهات المعنية جميع طاقاتها، عقب نشر ”المواطن“ خبرًا بعنوان ”واجهة عسير الساحلية مظلمة منذ 5 أشهر رغم وجود أعمدة الإنارة!“، حيث قامت شركة الكهرباء خلال اليومين الماضيين بتركيب البتر والكبائن الخاصة بتوصيل الكهرباء للإنارة؛ وذلك استعدادًا لإنارة واجهة عسير الساحلية.

وأكّد رئيس بلدية محايل، في تصريحات إلى ”المواطن“، أنّه تابع موضوع الإنارة، مشيرًا في الوقت ذاته أنّ البلدية أنهت جميع أعمالها ولم يتبقَّ سوى إيصال التيار الكهربائي لها من قبل شركة الكهرباء، كما أكّد أنهم متواصلون معهم لسرعة التوصيل.

وكانت ”المواطن“ قد سلّطت الضوء على واجهة عسير الساحلية المظلمة منذ أكثر من 5 أشهر، وذلك بعد الانتهاء من مشروع الرصف والإنارة والتشجير الذي قامت به بلدية محايل منذُ تَسلّمها زمام خدمات مركز السعيدة، والذي يتبع أصلًا لمحايل عسير، بعد أنْ كانت خدماته تتبع لبلدية محافظة البرك.