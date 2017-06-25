بالصور .. القرصان والعسل والسمن موروث شعبي يُزيِّن عيد العرضيات

المواطن – عبدالله النخالي – العرضيات

تحرص العائلات في محافظة العرضيات على إعداد الأكلات الشعبية المميزة صبيحة يوم العيد والتي من ضمنها القرصان ، والمشغوث المصنوع من حب الدخن أو بعض الحبوب الأخرى المزروعة في المحافظة مع العسل المحلي والسمن البلدي ، إضافة إلى العريكة ، وغيرها من الأكلات التي تتميز بها المحافظة منذ زمن باعتبارها أكلات ذات قيمة غذائية عالية ، ويحرص أهالي المحافظة على إعدادها بحيث تكون على مائدة الإفطار صبيحة يوم العيد .

وأكد بعض الأهالي التي التقت بهم “المواطن ” أن الأكلات الشعبية في محافظة العرضيات تتميز بكثرتها وتنوعها فضلًا عن طعمها الطيب ورائحتها الزكية حيث تتفنن النساء في إعدادها كل أسرة على طريقتها الخاصة .

واضافوا أن أبناء المحافظة لازالوا متمسكين بالتقاليد على الرغم من تطورات الحياة ، ولهذا تم الحفاظ على الأكلات الشعبية الموروثة عن الآباء والأجداد ، ولايزال الجيل الجديد مقبلًا على هذه الأكلات ويفضلها على الكثير من الوجبات السريعة .







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