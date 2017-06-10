بالصور.. “المواطن” ترافق دوريات الأمن بشرورة وتوثق جهودهم في رمضان

المواطن - حسين الحامد -شرورة

في وقت يكون فيه غالبية المواطنين والمقيمين على موائد الإفطار أو السحور، تكثف إدارة دوريات الأمن بمحافظة شرورة تواجدها الأمني خلال هذا الشهر الكريم أمام الأسواق والبنوك وداخل الأحياء السكنية والتقاطعات الرئيسة خاصة لمنع حدوث الجريمة وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة فيما تسهم في الوقت نفسه بتقديم الخدمات الإنسانية الأخرى.

“المواطن” رافقت الفرق الأمنية العاملة في الميدان خاصة وقت الإفطار للإطلاع على أبرز الجهود الأمنية التي يبذلها رجال الأمن للحد من مخاطر الجريمة على الفرد والمجتمع وكذا الاطلاع على بعض الأعمال الإنسانية التي يقدمها أفراد وضباط دوريات أمن محافظة شرورة في وقت يكون فيه غالبية المواطنين والمقيمين على موائد الإفطار فيما يقفون هم بالمرصاد لكل من تسول له نفسه للمساس بأمن الوطن والمواطن.

كما انتقلت “المواطن” ؛ لغرفة العمليات بإدارة دوريات الأمن بمحافظة شرورة والتي تعمل على مدار الساعة في استقبال البلاغات من خلال غرفة العمليات على الرقم 999 لتلبية أي بلاغ يرد ليتم تلبية إذا احتاج لفرقة من دوريات الأمن أو تحويله إلى الجهات المختصة إذا كان ليس من اختصاص فرق دوريات الأمن كالحوادث المرورية وحوادث الحريق أو الحوادث الإسعافية.

وأهاب العاملون في إدارة دوريات الأمن بمحافظة مسقط شرورة خلال مرافقتنا لهم بالمواطنين والمقيمين للتعاون معهم في تقديم ملاحظاتهم وبلاغاتهم والتي ستكون محل اهتمام جميع العاملين بدوريات الأمن لتقديم أفضل الخدمات الأمنية والإنسانية للمواطن والمقيم.

وصرح قائد الدوريات الأمنية بمحافظة شرورة الملازم أول علي الزهراني قائلاً إن من أعظم النعم التي منّ اللهُ بها على عِباده هي نعمة الأمن ولتحقيق الأمن يتواجد رجال دوريات الأمن المتمثلة بجهاز الأمن العام في كل موقع يستلزم بسط النفوذ الأمني وهذا التواجد يعطي المواطن والمقيم الذي نحنُ في خدمته الشعور بالطمأنينة ويُشكِل ردعاً للمجرمين ولكل من تسول له نفسـه بالعبث بأمن وطننا الغالي.

وأضاف أن دوريات الأمن تقوم بمنع الجريمة قبل وقوعها حيثُ تتوفر لدينا المعلومات الأولية حول بعض الجرائم ومتابعة الأشخاص المُشتبه بهم وفي حال قام الُمجرم بتنفيذ جريمة تتم متابعته لتقديمه إلى العدالة و هنالك فرق ميدانيه رسمية وسرية وفرق مساندة في حالة طُلب دعم وغرفة العمليات الرئيسية التي بدورها تقوم بتلقي البلاغات على هاتف الطوارئ (٩٩٩) وأخذ معلومات مبدأيه وتمريرها إلى الفرق الميدانية للانتقال السريع إلى موقع الحالة فنحنُ في خدمة المواطن والمقيم على مدار ٢٤ ساعة وكما قيل العيون الساهرة.