بالصور.. تشييع ضحية الألعاب النارية بعيد الرس.. وتعاطف وحزن بمواقع التواصل

المواطن - ماجد الفريدي - القصيم

شيعت جموع غفيرة من المواطنين بجامع البسام، عصر اليوم الثلاثاء، المواطن سليمان الجمل، الذي توفي بسبب الألعاب النارية التي أشعلت مساء أمس الاثنين ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بحفل عيد الرس 38 المقام بحديقة المحفل، عند قيامه بعملية إشعال الألعاب النارية للاحتفال.

وكانت الحادثة قد شهدت تعاطفًا كبيرًا، وتوالت التغريدات الحزينة، وكذلك التعازي لأسرته، فيما استنكر العديد تصوير مقطع الفيديو للحادثة من قِبل شخص ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك سرعة نشر اسم المتوفى بلحظات وقوع الحادثة لما فيه من فاجعة لذويه.

يشار إلى أن المتوفى قد دأب طيِلة 21 عاماً الماضية بتوزيع وجبات إفطار الصائمين بالإشارات الضوئية بمدينة عنيزة بعد وفاة والدته بغية أجر الوجبات لها منه.