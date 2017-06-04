بالصور.. غابات من أشجار الطلح تتوسط جزيرة طريق مزدوج بأحد رفيدة

المواطن - فهدالشواطي - أحد رفيده

أبدى عدد من سكان حي لزمه بمحافظة أحد رفيدة والقرى المجاورة وسالكي “طريق أحد رفيدة سراة عبيدة”، تذمرهم من أشجار الطلح في الجزيرة الوسطى للطريق على طول امتداده.

وطالب السكان من البلدية إزالة أشجار الطلح ورصف الطريق، وذلك ضمن المشاريع التي تنفذها مع العلم أنه أقدم شارع يتوسط الحي ويربط بين محافظة سراة عبيدة ومحافظة أحد رفيدة وهو الواجهة الشرقية لمحافظة أحد رفيدة.

وقد تتسبب هذه الأشجار في حوادث سير لا قدر الله، في ظل تهشم الطريق من الشاحنات المحملة بالخرسانة، والتي قد سبق منعها وعادت مرة أخرى دون متابعة أو مراقبة من الجهات المعنية.