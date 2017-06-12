بالصور.. فيصل بن خالد ونائبه يتبرعان بـ3 ملايين ريال لحملة تفريج كربة وسط غياب لأكبر الشركات الاستثمارية

تبرع أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بمليوني ريال لحملة تفريج كربة للإفراج عن ٢٥٤ سجينًا في منطقة عسير، والتي تنظمها لجنة تراحم بمسرح المفتاحة مساء أمس الأحد برعايته، وبحضور نائبه الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز الذي تبرع بمبلغ مليون ريال.

كما تبرع الأمير مقرن بن عبدالعزيز بمبلغ مليون ريال، فيما تبرعت الأميرة ريما بنت منصور بن مقرن بمبلغ 100 ألف ريال، وتبرع الأمير سعود بن منصور بمبلغ 100 ألف ريال.

وغاب عن التبرعات أكبر الشركات الاستثمارية بعسير، وعلى رأسها شركة بيبسي وشركة دهانات الجزيرة وأسمنت الجنوب والعديد من الشركات ورجال الأعمال البارزين بالمنطقة.

وبدأت الحملة بالقرآن الكريم للقارئ سعيد بهوان، ثم كلمة لرئيس فرع الإفتاء بمنطقة عسير فضيلة الشيخ الدكتور سعد الحجري، حيث تحدث عن فضل الإنفاق في أوجه الخير، ومنها التفويج عن المعسرين وفك كربتهم.

ودشّن نائب منطقة عسير، الأمير منصور بن مقرن، الحملة بإعلان تبرع الأمير فيصل بن خالد وسموه الكريم، وعقب ذلك بدأ الفنان فائز المالكي بإعلان أسماء المتبرعين، ومنهم سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وأبناء الأمير منصور بن مقرن.

كما أعلن تبرعات العديد من رجال الأعمال الذين حضروا الاحتفال وعدد كبير من المتبرعين، بما فيهم بعض الأطفال.

وكان من الطريف في الحملة أن أحد الأطفال تبرع بـ100 ريال، حيث كان ينوي شراء سيكل إلا أن الفنان قبل تبرعه وعوضه بمبلغ ٥٠٠ ريال، وقال: “خذ بها دباب بدل السيكل”.

وحضر تدشين الحملة بعض رؤساء ومديري الدوائر الحكومية وعدد من الإعلاميين والإعلاميات ونجوم السوشيال ميديا والشعراء البارزين مثل علي بن حمري وفهد الشهراني وسعيد بن مانع، وعدد من الحضور من الرجال والنساء.

الجدير بالذكر أن الحملة حققت نجاحًا كبيرًا وباهرًا في يومها الأول، حيث أطلقت سراح 254 سجينًا سوف يغادرون السجون بعسير إلى منازلهم بعد قضاء مديونياتهم من المبلغ الذي حققته الحملة، وقد يستفيد منه سجناء آخرون.