بالصور.. نائب أمير عسير يتجول بشارع الفن بأبها والمتنزهون يلتقطون السيلفي

المًواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

تجول صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن، نائب أمير منطقة عسير مساء أمس في شارع الفن بأبها، والتقى بعدد من المتنزهين الذي سارعوا إلى التقاط الصور مع سموه.