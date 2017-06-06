بالصور.. نائب أمير عسير يتجول بشارع الفن بأبها والمتنزهون يلتقطون السيلفي

بالصور.. نائب أمير عسير يتجول بشارع الفن بأبها والمتنزهون يلتقطون السيلفي

2017/06/06
الساعة 11:15 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المًواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

تجول صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن، نائب أمير منطقة عسير مساء أمس في  شارع الفن بأبها، والتقى بعدد من المتنزهين الذي سارعوا إلى التقاط الصور مع سموه.


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