2017-06-06 مراسل المواطن الرئيسيةالسعودية اليوم بالصور.. نائب أمير عسير يتجول بشارع الفن بأبها والمتنزهون يلتقطون السيلفي بالصور.. نائب أمير عسير يتجول بشارع الفن بأبها والمتنزهون يلتقطون السيلفي 2017/06/06 الساعة 11:15 صباحًا - فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم 7595 1 طباعة المًواطن - سعيد ال هطلاء - عسير تجول صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن، نائب أمير منطقة عسير مساء أمس في شارع الفن بأبها، والتقى بعدد من المتنزهين الذي سارعوا إلى التقاط الصور مع سموه. "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن بالفيديو.. سحابة قزحية نادرة تخطف الأنظار وتحبس الأنفاس شاهد.. أخطر حوادث السير على الطرق السريعة شاهد.. بطولة امرأة توقع بلص في مطاردة مثيرة شاهد.. نجاة العشرات من حريق بالطابق الثالث بعد قفزهم على شاحنة خضروات بالفيديو.. دب يثير الذعر في شوارع روسيا والشرطة تطلق النيران الرياضة العالمية ميسي يمتدح رونالدو ويتحدث عن تجديد عقده مع برشلونة مانشستر سيتي يُعلن تعاقده رسميا مع إيدرسون يوفنتوس يكشف عن القميص الجديد في الموسم المقبل كريستيانو رونالدو في تدريبات منتخب البرتغال رسميًّا.. مدرب موناكو باقٍ حتى 2020 فيسبوك