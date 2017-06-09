بالفيديو .. الإرهابي على قائمة الـ 59 حجاج العجمي يتنصل من بيعة أمير الكويت: سلطان الأمّة غائب !

المواطن ـ رقية الأحمد:

انتشر صباح اليوم الجمعة، اعتراف الإرهابي حجاج العجمي، أنه ليس برقبته بيعة لأمير الكويت.

وتداول نشطاء موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، من لقاء للإرهابي العجمي مع الإعلامي المديفر في برنامج “في الصميم”، تنصل العجمي من البيعة لأمير الكويت، معتبرًا أنَّ “سلطان الأمّة غائب، وبالتالي لا بيعة للأنظمة الحاكمة في الدول العربية”.

يذكر أنَّ بيان الحزم، الذي صدر الخميس، ووقّعت عليه أربع دول هي المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، صنّف حجاج العجمي إرهابيًا، من بين 59 آخرين، فضلاً عن كيانات عدّة، دعمتها وموّلتها قطر، بغية التحريض على الإرهاب، ونشر الفكر المتطرّف.

وتعهدت الدول الأربع، بمواصلة كشف الإرهابيين وتصنيفهم، أفرادًا وكيانات، بغية الوصول إلى عالم أكثر اعتدالاً وتسامحًا وتعايشًا، بعيدًا عن الإرهاب ومموليه والمحرّضين عليه.

وجاءت القائمة، عقب تكبيل إمبراطورية قطر الإعلامية، ومقاطعة الدويلة التي اختارت الاصطفاف مع محور الشر، ضد شقيقاتها العربيات.