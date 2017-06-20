بالفيديو.. رجال الأمن في الحرم.. إنسانية تسابق الروحانية

المواطن ـ رقية الأحمد

يسطر رجال الأمن الملاحم أينما وجدوا، فهم على الحدود يتفانون في حماية أرض هذا الوطن العظيم، وفي الحرمين الشريفين يخدمون القلوب التي هوت من كل حدب وصوب، لتؤدي مناسكها بكل طمأنينة وسلام.

وتداول المغرّدون على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، مقطعًا يظهر تفاني رجال الأمن في الحرم المكيّ الشريف، في خدمة المعتمرين، فهنا شاب يحمل على ظهره معتمرًا مسنًّا وآخر يرفع حقائبه، وهناك اثنان يعتنون بطفل تاه عن ذويه، وفي مشهد ثالث رجل يلطف الأجواء على المعتمرين برش المياه التي ترطب الهواء وتخفف عنهم حرارة الجو.

وسبق لـ”المواطن“، أن التقطت صورة لأحد رجال أمننا وهو يسقي قطّة في الحرم المكي، لتتجلى رحمة حماة الوطن، وإنسانيتهم، بالتزامن مع أداء واجبهم في خدمة هذه الأرض المقدّسة، التي شرّفها المولى بأن تكون مقصدًا لكل مسلم.