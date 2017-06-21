بالفيديو.. شاب يشهر مسدسًا بوجه عامل يبيع ريسيفر بي إن سبورت

المواطن - الرياض

في واقعة جديدة للهياط والمزاح غير المقبول، أخرج شاب مسدسًا بوجه أحد العمال في محل لبيع ريسيفر بي إن سبورتس، وأطلق عدة طلقات؛ ما أثار الرعب بين عمال المحل.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة سؤال الشاب للعامل عن سبب بيع ريسيفر بي إن سبورتس، ليرد العامل أنه يبيعه بشكل عادي، فما كان من الشاب إلا أن أخرج مسدسًا وأشهره بوجه العامل وأطلق منه عدة طلقات.

وعلى الفور انبطح جميع العاملين على الأرض، فيما انخرط الشاب في حالة من الضحك الهستيري.

وأثار الفيديو سخط العديد من مرتادي شبكات التواصل الذين رفضوا مثل هذا التصرف، مطالبين بمحاسبة الشاب طبقًا للأنظمة.

ولم يتضح من المقطع تاريخ ولا مكان توثيق المقطع.

يُذكر أن “المواطن” لا يمكنها التأكد من صحة كل المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل.