بالصور.. “المواطن” ترافق دوريات الأمن بأبها : كتيبة الانضباط يفطرون على تمرات لحفظ الأمن

المواطن - سعيد ال هطلاء - رائد القرفي - عسير

يَضرب رجالُ الأمن في شهر رمضان المبارك المثلَ في الجد والاجتهاد والتفاني والإخلاص لحفظ الأمن وتأمين حياة المواطنين والمقيمين، طوال ساعات اليوم وخلال ساعات الذروة، حيث يفطرون على بعض تمرات مع أذان المغرب، ليستأنفوا عملهم.

وفي أبها ينتظم منسوبو الدوريات الأمنية بقيادة ومتابعه مدير إدارة الدوريات الأمنية بمنطقه عسير العقيد علي محمد الواقدي في رحلة يومية من رحلات الأمن والتضحية لحفظ الأمن طوال اليوم الرمضاني ولساعات طويلة تحت أشعة الشمس وعلى مدار الساعة.

“المواطن” تواجدت ورصدت من مقر الدوريات الأمنية في مدينة أبها وقبل انطلاق الوردية المسائية ذات الجاهزية العالية والحماس المنقطع النظير وذلك عدد الضباط يتقدمهم مدير شعبة دوريات أبها المقدم الحسن العسكري.

تأهب لانطلاق رحلة حفظ الأمن

وفي تمام الخامسة مساءً بدأت صفّة أفراد العزة والكرامة أفراد الدوريات بروح معنوية عالية يدفعها الحماس لحفظ أمن وطننا الغالي ومتسابقين كلٌ في منطقته المخصصة له وفق ما هو متبع بشكل يومي بانتظام بالغ مستشعرين ثقل المسؤولية الملقاة على عواتقهم.

جولة مع الدوريات الأمنية

بعد ذلك بدأت جولة “المواطن” برفقة المقدم العسكري بغرفة العمليات الموحدة لكافة قطاعات الأمن العام ، حيث يستقبل أفراد الدوريات الأمنية أكثر من 1620 اتصالاً يومياً ليتم تحويل تلك البلاغات للدوريات المتواجدة بالميدان.

ثم توالت الجولات على النقاط الأمنية في المدينة حتى حان موعد الإفطار والذي لم يعدوا عن كونه تمرات ولَم يستغرق ذلك سوى بضع ثوانٍ؛ لكي ينعم المواطنون بالأمن والأمان.

حاسة سادسة تقود للإنجازات

وأثناء جولة ” المواطن ” مع الدوريات الأمنية تم الاشتباه بإحدى السيارات المتوقفة بالقرب من سوق الجمعية وسط مدينة أبها حيث تم تفتيش السيارة وأخذ إثباتات السائق.

وفِي حادثة أخرى ، رصدت إحدى الدوريات رجل مسن بشكل مريب وتبين أنه مريض وتم نقله من قبل أفراد الدورية بسيارتهم الرسمية للمستشفى في حين تم إبلاغ دورية أخرى بالتوجه لسيارة المسن وعثر على مبلغ مالي كبير وبعملات متعددة.

عندما يتحدث المسؤول

وأوضح المقدم الحسن العسكري لـ”المواطن” أن هذه جولة بسيطة للعمل اليومي الميداني وتغطية لوقت الإفطار وهو بالنسبة لنا وقت حرج وهام جداً وتتضاعف فيه المسؤولية حيث يهمنا المحافظة على الوضع الأمني بشكل عام، مضيفاً أن أعمال الدوريات لا تنتهي وغير مقتصر على الجريمة أو الحالة الأمنية بل على العكس فهو يشارك جميع الجهات الأمنية في الميدان في تطبيق النظام .

وأكد أننا مقبلون على فترة عيد وإجازة صيفية، وعلى أولياء الأمور مشاركتنا المسؤولية بالمحافظة على أبنائهم ومراقبة علاقاتهم وصداقاتهم وموعد عودتهم للمنزل.

وأضاف أتمنى من المواطنين التركيز والمحافظة على ممتلكاتهم الشخصية وخاصة المركبات وعدم تركها قيد التشغيل والابتعاد عن المواقع المشبوهة.

واختتم العسكري حديثه لـ” المواطن” قائلاً أسأل الله أن يجعل هذا الشهر علينا شهر خير وبركة وأن يكون عملنا خالصاً لوجهه الكريم .