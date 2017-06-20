بشروط.. المؤسسة العامة للتقاعد تعلن عن توفر وظائف للمواطنين

المواطن - الرياض

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة للمواطنين، موضحة أن التقديم سينتهي بتاريخ 7/10/1438 هـ.

وقالت المؤسسة العامة للتقاعد إن المتقدم أو المتقدمة للوظائف الشاغرة يشترط أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على تقدير جيد جدًا كحد أدنى في المؤهل، وألا يكون على قوة وظيفة حكومية أخرى.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن قائمة الوظائف الشاغرة تشمل ما يلي:

– مدير إدارة الخدمات العامة والصيانة

– مراقب صيانة – كهرباء

– مراقب صيانة – ميكانيك

– إداري إدارة المشتريات

– محلل مخاطر استثمارية

– محلل مخاطر تقنية المعلومات

– إداري مشرف مدقق لغوي عربي – قانوني

– إداري مشرف مدقق لغوي عربي

– إداري مشرف مدقق لغوي – إنجليزي

– مراجع – تقنية معلومات

– مراجع استثمارات

– مراجع مالي

– باحث إحصاء

– باحث اكتواري

– باحث تخطيط

– محاسب رواتب

– إداري موارد بشرية

– باحث قانوني

– مبرمج – جافا

– مبرمج – شير بوينت

– مبرمج – دوت نت

– مبرمجة – مصممة مواقع

– مبرمجة أخصائية مراقبة جودة المعلومات

– محاسبة

– سكرتير

وأضافت المؤسسة العامة للتقاعد أنه يفضل أن تكون إقامة المتقدم في مقر الوظيفة، مشيرة إلى أنه سيتم استبعاد أي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة، وأن التقديم سيكون إلكترونيًا من خلال الرابط التالي (هنا).







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