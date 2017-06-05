بعد حفل خريجي نزلاء المباحث.. خطاب شكر وإشادة من جامعة الإمام بالإعلامي أحمد الركبان

المواطن - الرياض

أثنى أعضاء مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في جلسته السادسة والمنعقدة الثلاثاء 22/ 6/ 1438، على الزميل أحمد بن عبدالعزيز الركبان، المستشار الإعلامي ومدير العلاقات العامة والإعلام في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، حيث وجه رئيس مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل مدير الجامعة وعضو هيئة كبار العلماء وأعضاء المجلس شكرهم وتقديرهم الكبير له لجهوده في الجامعة على المستوى الإعلامي والطرح المتزن وتنظيم المؤتمرات واللقاءات.

وأوصى المجلس بحضور كافة أعضائه وأمينه محمد الصالح، بخطاب شكر للزميل الركبان نظير جهوده وسعيه الحثيث لإقرار برنامج الماجستير والدبلوم وافتتاحه لنزلاء سجون المباحث العامة، ومشاركته في تلك الجهود التي أثمر عنها حفل التخريج لحملة البكالوريوس الذي حظي برعاية كريمة من صحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأعرب الركبان، عن بالغ شكره وتقديره للوزير مدير الجامعة ورئيس المجلس الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، على منحه شهادة شكر وثناء، أضافت له سجلًا مشرفًا من مجلس جامعة السيادة والريادة والتي لا تغيب عنها الشمس عالميًّا، مبديًا اعتزازه الشديد بشرف الشهادة التي ملأت الروح حماسةً وعطاءً من ربان الجامعة وعرابها وأعضاء المجلس.

كما أعرب عن اعتزازه بكافة الزملاء الذين شاركوا في هذا المحفل الوطني والذين قاموا بجهود متميزة إلى أن وصل هذا الحفل إلى قمة النجاح بتوجيهات مباركة ومتابعة من مدير الجامعة.

وقدم الركبان خالص الشكر والثناء لمدير الجامعة والفريق عبدالعزيز الهويريني مدير عام المباحث العامة ونائبه واللواء محمد السراح مدير الإدارة العامة لسجون المباحث الذي كان معه لحظة بلحظة داعمًا ومسهلًا لكافة جوانب الاحتفال والسعي وراء تحقيق الأمنيات للنزلاء، وزملائه الضباط والأفراد كل باسمه، ولعميد التعلم الإلكتروني الدكتور عبدالعزيز العامر، ووكيل العمادة الدكتور عبدالإله السيف وزملائنا في العمادة الذين بذلوا الغالي والنفيس في خدمة هذا المحفل الكبير والتعاون المشترك فيما بيننا.

وكان حفل التخريج الذي أقيم في سجن المباحث العامة بالحائر بالرياض الثلاثاء 7 مارس 2017 لقي تغطية إعلامية متميزة في كافة الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي وتنظيم وترتيب الاستقبال ونوعية الحضور المميزين، الذي شرفه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء، ووزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، والوزير مدير الجامعة والدكتور سليمان أبا الخيل، والفريق عبدالعزيز الهويريني ونائبه، وعدد من أصحاب المعالي والفضيلة ووكلاء الجامعة وضباط الأمن العام والقطاعات الأخرى ومسؤولي وزارة الداخلية وعمداء الكليات وعميدات وأعضاء هيئة التدريس ومسؤولي الجامعة.

وخُرج 114 طالبًا في تخصصات الشريعة واللغة العربية والاقتصاد وإدارة الأعمال والدعوة، ينخرطون في سوق العمل حال الانتهاء من محكوميتهم مع إمكانية (الدراسات العليا) بعد صدور الموافقة الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والذي أعلن عنها معالي مدير الجامعة في هذا المحفل الكبير.