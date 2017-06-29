بوابة القبول الموحد في وزارة الدفاع تعلن نتائج الكلية الحربية هنا الرابط

المواطن - الرياض

تواصل الكلية الحربية إعلان أسماء المرشحين مبدئيًا للقبول في العام الجامعي الجديد عبر بوابة القبول الموحد في وزارة الدفاع.

وكانت وزارة الدفاع قد بدأت أمس عبر بوابة القبول المواحد في نشر أسماء المقبولين في الكليات العسكرية سواء من خريجي الثانوية العامة أو من خريجي الكليات.

وأعلنت لجنة قبول الجامعيين ظهور نتائج الترشيح الأولي داعية المرشحين إلى التقيد بما يلي:

-يجب إحضار أصل الهوية الوطنية.

-إدخال البيانات المطلوبة في الاستبيان الطبي.

-تحميل استمارة الالتحاق المبدئي وطباعتها وإكمال جميع البيانات المطلوبة.

– حجز موعد الكشف الطبي الأولي والمقابلة الشخصية.

– طباعة وإحضار بطاقة المراجعة.

-التقيد بالزي الرياضي (بنطلون أي لون وقميص أخضر) مع ( الصندل ) الرياضي.

-لن يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال.

كذلك أعلنت لجنة قبول الكليات العسكرية ظهور نتائج الترشيح الأولي للطلبة المتقدمين داعية الطلاب المرشحين التقيد بالتعليمات التالية:

-يجب إحضار اصل ألهوية الوطنية.

-إدخال المعلومات المطلوبة في الاستبيان الطبي.

-تحميل استمارة الالتحاق المبدئي وطباعتها وإكمال جميع البيانات المطلوبة.

-حجز موعد الكشف الطبي الأولي والمقابلة الشخصية.

-التقيد بالزي الرياضي (مع الصندل الرياضي) لكل كلية:

أ-كلية الملك عبدالعزيز الحربية بنطلون أي لون وقميص باللون الأخضر.

ب- كلية الملك فيصل الجوية بنطلون أي لون وقميص باللون الأزرق.

ج- كلية الملك فهد البحرية بنطلون أي لون وقميص باللون الأبيض .

د- كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بنطلون أي لون وقميص باللون الأسود .

-لن يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال.

-اختبار الكفايات شرط أساسي للقبول.

ودعت بوابة القبول الموحد الطلبة المرشحين إلى مراجعة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي من هنا.