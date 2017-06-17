“تراحم” في محافظة الطائف تبدأ في اجراءات التسديد عن سجناء الحقوق الخاصة

المواطن- واس

بدأت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” بمحافظة الطائف بالتعاون والتنسيق مع إدارة سجون المحافظة في مراجعة وتدقيق بيانات الدفعة الأولى من النزلاء الغارمين الموقوفين على خلفية مطالبات مالية بسيطة ومتوسطة بمحافظة الطائف ، ومحافظات تربة ورنية والخرمة وكانت حصيلة التبرعات أكثر من 5.6 مليون ريال خصصت لإطلاق سراح 65 سجينًا, وتحرير الشيكات اللازمة للدائنين تمهيداً لاستكمال إجراءات إطلاق سراحهم من قبل قضاة التنفيذ في المحاكم العامة ضماناً لسرعة عودتهم لأسرهم قبل حلول عيد الفطر السعيد .

جاء ذلك عقب تنظيم فعاليات حملة ” تفريج كربة ” ووفقاً لرئيس اللجنة شادي الحارثي , فإن هذه الدفعة تشمل 65 من نزلاء الحقوق الخاصة تبلغ مديونية كل منهم أقل من 100 ألف ريال وحسب الضوابط والمعايير المعتمدة في هذا الخصوص .