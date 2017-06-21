تعرف على سيرة وزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود بن نايف

تعرف على سيرة وزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود بن نايف

2017/06/21
الساعة 7:50 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - شريف النشمي

صدر قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود اليوم بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزيرا للداخلية .

الأمير عبدالعزيز من مواليد عام 1404 الموافق 4 نوفمبر 1983. ولديه من الأبناء ( نايف، أحمد، سعود ،محمد)
تخرج سموه في مدارس الظهران الأهلية القسم الإداري ، وتلقى التعليم الجامعي في جامعة الملك سعود قسم القانون .
عمل بعدها عدة سنوات في القطاع الخاص . وكلفه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ بعضوية اللجنة العليا لجائزة نايف بن عبدالعزيز للسنة النبوية ، كما كلفه بعضوية اللجنة العلمية للجائزة.
و بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مقاليد الحكم تم تكليفه بالعمل مستشارا بالديوان الملكي , حيث عمل فترة في إدارة الحقوق وثم في إدارة الأنظمة ، وبعد ذلك في الإدارة العامة للحدود بالديوان الملكي بالإضافة لوحدة المستشارين. و عمل لمدة سته أشهر في الشعبة السياسة ثم عين بعدها مستشارا في مكتب سمو وزير الدفاع ثم صدر الأمر الملكي بتعيينه مستشاراً لوزير الداخلية.



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