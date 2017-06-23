المواطن - الرياض

أحبطت قوات الأمن عملًا إرهابيًّا كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه، من خلال عملية استباقية تم فيها مداهمة 3 أوكار للإرهابيين في مكة وجدة.

وكشف اللواء منصور التركي، متحدث وزارة الداخلية، أن مجموعة إرهابية خططت للعملية وتمركزت في ثلاثة مواقع، أحدها في محافظة جدة، والآخران بمكة المكرمة.

وأحبطت العملية الأولى في مكة بحي العسيلة، فيما أحبطت الثانية بحي أجياد المصافي الواقع داخل محيط المنطقة المركزية للمسجد الحرام.

وبادر الانتحاري الذي كان مختبئًا في أحد منازل حي أجياد بإطلاق النار على أجهزة الأمن، رافضًا التجاوب مع دعوات الأمن بتسليم نفسه ليفجر نفسه لاحقًا بعد أن ازداد الخناق عليه.

وأصيب إثر هذه الحادثة 6 وافدين إلى جانب إصابات خفيفة لحقت بخمسة من رجال الأمن؛ بحسب العربية نت.

وقال البيان: إن قوات الأمن قبضت على 5 من المتهمين، بينهم امرأة، ويجري التحقيق معهم حاليًّا.