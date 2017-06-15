تفاصيل وأسباب تهديد وزير الإعلام بـ #ايقاف_شباب_البومب

المواطن - الرياض

وجّه وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد إنذاراً لقناة روتانا خليجية بسبب مشاهد مسيئة وغير لائقة في مسلسل ” شباب البومب”، وهدد بوقف المسلسل في حال لم يتم حذف هذه المشاهد.

وأشار العواد إلى أن المسلسل سيكون عرضة للإيقاف الكلي في حال عدم الالتزام وحذف المشاهد السيئة وغير اللائقة والأخذ بالملاحظات الأخرى التي وردت في خطابه الموجه إلى القناة.

وأكد وزير الثقافة والإعلام أنه ستكون هناك إجراءات صارمة بحق جميع الجهات الإعلامية التي تقدم وتعرض مشاهد تحوي تجاوزات دينية أو أخلاقية أو عبارات مسيئة أو محتوى غير مناسب عبر كافة القنوات التلفزيونية.

يذكر أن المسلسل تسبب في موجة من الانتقادات بسبب العبارات والألفاظ والمشاهد غير اللائقة لا سيما في شهر رمضان.

ودشن مغردون هاشتاقاً بعنوان “ايقاف شباب البومب” عبروا من خلاله عن موقفهم من المسلسل.

بداية علق وائل العجل‏ بقوله: “قرار صائب مسلسل لا قيمه له ولا يحمل أي فكرة تُطرح أو موضوع يفيد المُشاهد هذا غير الألفاظ السوقية والمشاهد السيئة”.

وقالت المغردة روح “أتمنى ذلك مع الأسف مسلسل يحمل ألفاظاً سوقية وتصرفات طائشة من شباب غير مبالين همهم الشهرة قبل وطنهم والمحافظة عليه وعلى شعبه”.

وأضافت المغردة Lucy عبر حسابها على تويتر “للأسف الشديد ولدي الصغير يتابعه بشغف على اليوتيوب والنتيجة والله طريقة كلامه أصبحت حونشية مشابهة لبطل العمل حتى منعته منه”.

وقالت حصة محمد “مسلسل أنتج لنا لغة شوارع وازدياد العربجة بين المراهقين للأسف الشديد تأثير المسلسل كان سلبياً وأتمنى يكون خبر الإيقاف صحيحاً”.